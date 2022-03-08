Spor Toto Süper Lig'de üst üste 5'inci mağlubiyetini evinde Kasımpaşa karşısında alan Göztepe’de teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar ayırılırken, görev için Stjepan Tomas ile anlaşma sağlandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanvekili Talat Papatya, teknik direktörlük görevi için Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas'la anlaştıklarını duyurdu.

Talat Papatya: Hocamıza güveniyor ve başarılar diliyoruz

Papatya, teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdıktan sonra ligin bitimine kısa bir süre kalması ve mevcut durum nedeniyle hem hızlı hem de doğru karar almaları gerektiğini belirtti.

Papatya, bazı teknik direktörlerle görüştüklerini ifade etti.

"Bu kısa süreçte görüştüğümüz teknik direktörler içerisinde takımın ligde kalacağına en çok inanan, aynı zamanda takımımızın maçlarını yakından takip eden, bu konuda hırslı ve inançlı olduğunu bizlere en net şekilde yansıtan Stjepan Tomas hocamızla anlaşmaya vardık. Hocamıza güveniyor ve başarılar diliyoruz."

Tomas'ın teknik direktörlük kariyeri

Stjepan Tomas, 2020-2021'de ise Çaykur Rizespor'un çalıştırıcısı oldu. Rize ekibinde 21 resmi maçta sahaya inen 46 yaşındaki çalıştırıcı 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Futbolculuk kariyeri

Futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor ve Bucaspor'da oynayan Tomas, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevini yürüttü.

Antalyaspor'u 2019-2020 sezonunda çalıştıran Tomas, kırmızı-beyazlılarla 8 resmi maça çıktı. Antalyaspor'un başında sadece 1 galibiyet alabilen Tomas, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.