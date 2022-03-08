İngiltere Ligi'nde Harry Kane fırtınası sürüyor. İngiliz futbolcu, lig tarihinin en fazla gol atan altıncı oyuncusu olmayı başardı.

28 yaşındaki futbolcu, Tottenham'ın Everton'ı 5-0 yendiği maçta 2 kez fileleri havalandırdı ve ligdeki gol sayısını 176'ya yükseltti.

175 gol kaydeden Thierry Henry'yi geride bırakan Kane, en golcü oyuncular listesinde 6'ncı sıraya yükseldi. İngiliz golcünün en yakın rakibi, şu an Everton'ı çalıştıran 177 gol atan Frank Lampard.

Listenin ilk sırasında 260 golle Alan Shearer var. Wayne Rooney'nin 208, Andy Cole'ün 187, Sergio Agüero'nun ise 184 golü bulunuyor.

Harry Kane bu sezon ligde 25 maçta 10 gol atarken 3 de asist yaptı. Sezona kötü başlayan ve ilk 23 haftada 5 kez ağları sarsan İngiliz futbolcu, son 4 maçtaysa 5 kez gol sevinci yaşadı.