Zorlu bir tırmanışın ardından Davraz Dağı'na çıkan Efe, zirveye Türk bayrağını dikti.

Efe, 10 yıl önce çalıştığı işinden emekli olduktan sonra dağcılığa başladığını söyledi. Efe, zirvelere diktiği bayrakları şehitlere adadığını belirtti.

"Kırgızistan’da 7 bin 134 metreye tırmanış yaptım. Bu tırmanış 6 gün sürdü, şu ana kadar çıktığım en yüksek dağdı. Bunun yanı sıra İran ve Rusya’da Türk bayrağını dalgalandırdım. Bayrağımızı dalgalandırmak çok güzel bir duygu. Dağcılık yapmamdaki en önemli neden bayrağımızı dağlarda dalgalandırmak."

Efe, 10 yıl içinde Türkiye’de 20 zirveye Türk bayrağı diktiğini anlattı.

"Hedefim tüm zirvelerde Türk bayrağını dalgalandırmak. Tırmanış yaparken çapraz bağlarım koptu. Ameliyat edildikten sonra tırmanışlarıma devam ettim."