Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer futbol sorumlusu oldu
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, sportif direktör Muzaffer Bilazer'in futbol sorumlusu olarak görevlendirildiği bildirildi.
Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Yücel İldiz ile yolların ayrılmasının ardından Bilazer ile anlaşmaya varıldı.
"Sportif direktörümüz Sayın Muzaffer Bilazer, takımımızın futbol sorumlusu olarak görevlendirilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun."
Kamuoyunun Bilgisine | pic.twitter.com/9tKRTEsF9Z— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) March 8, 2022
Etiketler: Erzurumspor Erzurum
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