Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, bisikletliler müdürlük binası önünde toplandı.

Balonlarla süslenen bisikletlere binen kadınlar, yaklaşık 5 kilometre pedal çevirerek sahil bandından Beşkaza Meydanı'na ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Burada katılımcılara karanfil ve katılımcı belgesi verildi. Güzergah üzerindeki vatandaşlar, bisiklet turunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yaptığı konuşmada, toplumu kadınların ayakta tuttuğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İlman, bir toplumun ancak kadınlarla daha güçlü olabileceğini belirtti.

"Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar kadınlarımızın sosyal hayatta ve her alanda yapmış olduğu katkılarla ülkemiz modern dünya içerisinde yer almıştır."

[Fotoğraf: AA]

Etkinlikte, kadınlar halk oyunları gösterisi yaptı.