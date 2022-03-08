Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de görev yapan Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarıldı.

Özgür Yankaya ise sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

Süper Lig hakemleri:

Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Mete Kalkavan, Ali Şansalan, Sarper Barış Saka, Zorbay Küçük, Yasin Kol, Volkan Bayarslan, Kadir Sağlam, Mustafa Kürşad Filiz, Çağdaş Altay.

A Klasman

Turgut Doman, Burak Pakkan, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Onur Özütoprak, Yiğit Arslan, Emre Kargın, Davut Dakul Çelik, Furkan Aksuoğlu, Alper Akarsu, Oğuzhan Çakır, Direnç Tonusluoğlu, Cihan Aydın, Oğuzhan Aksu, Ömer Faruk Turtay, Eren Özyemişcioğlu, Adem Cinek, Muhammet Ali Metoğlu, Reşat Onur Coşkunses, Yusuf Ziya Gündüz, Tarık Güldal, Adnan Deniz Kayatepe, Can Cengiz, Ozan Ergün, Mehmet Türkmen.

Video Yardımcı Hakemleri (VAR)

Özgüç Türkalp, Özgür Yankaya, Emre Malok, Erkan Engin