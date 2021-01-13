Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 21:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe'de koronavirüs vakası
Göztepe'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, futbol takımında gerçekleştirilen rutin Covid-19 testinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı.
Futbolcu ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandı.
Kamuoyunun Bilgisine#Göztepe pic.twitter.com/allETjoSZi— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 13, 2021
Etiketler: Koronavirüs Göztepe
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