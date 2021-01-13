Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Slimani Olympique Lyon'a, Dembele Atletico Madrid'e
Fransa ekibi Olympique Lyon, Cezayirli santrfor İslam Slimani'yi transfer ederken Fransız forvet Moussa Dembele'yi İspanya'nın Atletico Madrid takımına satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Olympique Lyon Kulübü, İngiltere temsilcisi Leicester City'den bedelsiz olarak transfer edilen 32 yaşındaki Slimani ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Dembele'nin ise 1,5 milyon euro bedelle sezon sonuna kadar Atletico Madrid'e kiralandı. Olympique Lyon'un, zorunlu satın alma bedeli 33,5 milyon euro olarak belirlenen Dembele'nin transferinden performans bonusu karşılığında 5 milyon euro daha kazanabilecek.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen tecrübeli futbolcu Slimani, geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Fransa ekibi Monaco'da 19 karşılaşmada oynamış ve 9 gol atmıştı.
İskoçya'nın Celtic ekibinden 2018'de 22 milyona avro bonservisle Olympique Lyon'a imza atan 24 yaşındaki Dembele ise takımıyla 108 maça çıkıp 45 gol kaydetmişti.
Etiketler: Transfer Haberleri
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