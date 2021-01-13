Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 20:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Lukaku attı Inter turladı
İtalya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fiorentina ile Inter karşılaştı. TRT Spor'dan canlı yayınlanan maçın 90 dakikası 1-1 berabere biterken Inter 119. dakikada golcüsü Lukaku ile turu geçmesini bildi.
İtalya Kupası'nda son 16 Turu heyecanı yaşanıyor. Fiorentina, son 16 turu maçında Inter'i ağırladı.
Artemio Franchi Stadı'nda oynanan mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlandı.
Konuk İnter, 40. dakikada Vidal'in penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Ev sahibi Fiorentina, Kouame ile 57. dakikada eşitliği yakaladı.
Normal süresi 1-1'lik eşitlikle biten karşılaşma uzatmaya gitti. İlk uzatma devresinden gol sesi gelmedi. 119. dakikada sahneye çıkan Lukaku, İnter'i 2-1 öne geçirdi.
Kalan sürede başka gol olmadı ve İnter adını çeyrek finale yazdırdı
Çeyrek finalde Milano derbisi
Çeyrek finalde İnter, Torino'yu penaltılarda geçen Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile karşılaşacak.
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