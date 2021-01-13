Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sergen Yalçın, karşılaşmaya Atakaş Hatayspor maçı kadrosundan 6 değişiklikle başladı.

Oldukça düşük tempoda oynanan mücadelede iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. Beşiktaş'a turu getiren golü 85. dakikada Cyle Larin kaydetti.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynandı.

Ev sahibi Beşiktaş, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Siyah-beyazlılar, Mislicom 2. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Stjepan Tomas yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 4. turda Uşakspor'u 6-0, 5. turda da Eskişehirspor'u 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada soldan ceza sahasına giren N'Koudou'nun yerden sert pasında meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde sağdan dışarı çıktı.

11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Michalak'ın pasında topla buluşan Andrade'nin vuruşunda Beşiktaş savunması araya girerek meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

33. dakikada ceza sahası dışında rakibini çalımlayarak önünü boşaltan N'Koudou'nun vuruşunda kaleci topun sahibi oldu.

38. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Michalak'ın şutu kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

63. dakikada N'Sakala'nın soldan ortaladığı topa Mensah penaltı noktası üstünde bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada Alberk Koç'un soldan ortasında Doğan Erdoğan meşin yuvarlağa ceza sahası içinde kafayla vurdu, top auta çıktı.

81. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla topla buluşan Larin'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top üstten dışarı gitti.

GOL - 85. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Oğuzhan Özyakup'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen topu Necip Uysal kafayla arkaya gönderdi, arka direkte Cyle Larin meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. 1-0

87. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Güven Yalçın dar açıya rağmen şutunu çekti, kaleciden dönen meşin yuvarlağı N'Koudou tamamladı, Samudio çizgi üzerinde kafayla müdahale ederek gole izin vermedi.

Maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, kupada çeyrek finale adını yazdırdı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Vodafone Park

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Yusuf Bozdoğan

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal (Dk. 73 Güven Yalçın), Mensah (Dk. 73 Josef de Souza), N'Koudou (Dk. 88 Hasic), Aboubakar (Dk. 46 Larin)

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Selim Ay (Dk. 90 Emir Han Topçu), Emir Dilaver, Alberk Koç, Doğan Erdoğan (Dk. 90 Mithat Pala), Yasin Pehlivan (Dk. 43 Jovancic), Donsah, Michalak, Boldrin (Dk. 66 Samudio), Kemal Rüzgar

Gol: Dk. 85 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 37 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+3 Utku Yuvakuran (Beşiktaş), Dk.38 Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor)