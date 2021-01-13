Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvanın son gününde tatamiye çıkan Kayra Sayit, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Fransız Anne Fatoumata M Bairo’u ipponla (3 shido), çeyrek finalde Brezilyalı Beatriz Souza’yı da ipponla yenen Kayra Sayit, yarı finalde ise Fransız Romane Dicko’ya yenildi. Güney Koreli Hayun Kim ile karşılaşan judocu, altın skorda waza-ari puanıyla rakibini yendi.

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Erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, ilk maçında Avustralyalı Harrison Cassar’ı waza-ari puanıyla, ikinci turda Fransız Axel Clerget’i altın skorda ipponla yendi.

Özbek Davlat Bobonov ile yaptığı çeyrek final müsabakasında normal süreyi karşılıklı waza-ari puanlarıyla 1-1 tamamladı. Altın skorda rakibini ippon (3 shido) ile yenen Zgank, yarı finalde Gürcü Beka Gviniashvili’ye ve bronz madalya mücadelesinde Gürcü Lasha Bekauri’e yenilerek sıkletinde beşinci oldu.

100 kiloda Mert Şişmanlar ise ilk turda Rus Arman Adamian’a altın skorda yenildi.