Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan 3 transfer
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aatıf Chahechouhe, Jahanna Omolo ve Manuel Da Costa'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Chahechouhe, Omolo ve Da Costa'yı transfer etti.
"Aatıf Chahechouhe, Jahanna Omolo ve Manuel Da Costa Erzurumspor'umuza hayırlı olsun."
Manuel da Costa Erzurumspor’umuza hayırlı olsun! #BizimHikayemiz #Erzurumspor pic.twitter.com/lL8I7b6rUk— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) January 13, 2021
Söz konusu futbolculardan bir dönem Fenerbahçe forması giyen Aatıf Chahechouhe, son olarak Fatih Karagümrük'te top koşturmuş, Manuel Da Costa ise Trabzonspor'da oynamış ve kulüpsüz kalmıştı.
Aatif Chahechouhe Erzurumspor’umuza hayırlı olsun! #BizimHikayemiz #Erzurumspor pic.twitter.com/Sylty0MpwS— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) January 13, 2021
Kenyalı 31 yaşındaki futbolcu Jahanna Omolo da, Belçika takımlarında forma giymişti.
Johanna Omolo Erzurumspor’umuza hayırlı olsun! #BizimHikayemiz #Erzurumspor pic.twitter.com/yMq2Hjo145— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) January 13, 2021
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