Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen depremden etkilenenler yararına Göztepeli İş Adamları Derneği iş birliği ile "Birlikte Aşacağız" kampanyası düzenlendi.

Covid-19 önlemleri kapsamında, 9 Aralık Çarşamba günü seyircisiz oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının biletleri, depremzedelere destek olmak için 35 liradan satışa çıkarıldı.

Biletler, "https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/goztepe-alanyaspor-birlikte-asacagiz/1546319" internet adresinden satın alınabilecek.

Biletin, bağışçının mail adresine gönderilecek.

"Bu vesileyle depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine sabırlar diliyoruz. Depremin ilk anından itibaren yaraları sarmak için emek veren herkese tekrar tekrar minnetlerimizi sunuyoruz. Biz büyük bir aileyiz, haydi Aytemiz Alanyaspor maçı için satışa sunulan destek biletlerini satın alarak kenetlenmeye ve yaraları sarmaya devam edelim."

Bilet alımında Passolig tarafından komisyon alınmayacağı, bilet satışının 31 Aralık Perşembe günü saat 15.00'e kadar devam edecek. Kampanya kapsamında toplanan tüm bağışlar "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasına bağışlanacak.