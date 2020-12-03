Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yöneticiler de hazır bulundu.

Çimşir, törende 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Çimşir ilk antrenmanına çıktı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, mavi-beyazlı takım, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda, 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya hareket edecek.

Antrenmanı kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.