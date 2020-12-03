Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'nde koronavirüs vakası
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
"Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde, bir futbolcumuzun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan futbolcumuzun karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."
Bilgilendirme |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) December 3, 2020
https://t.co/26E8E4pARZ#Ankaragücü pic.twitter.com/MhuPsQNcKx
Etiketler: Süper Lig MKE Ankaragücü Koronavirüs
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