Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını, genel durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

"Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz."