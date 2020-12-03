Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 17:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kasapoğlu koronavirüse yakalandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını, genel durumunun ise iyi olduğunu belirtti.
"Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz."
Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 3, 2020
Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız.
Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz.
Son Haberler
- 17:59
- 17:57
- 17:45
- 17:59
- 17:31
Sıradaki Haber
Hüseyin Çimşir Erzurumspor'a imza attı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz