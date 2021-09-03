Son şampiyon unvanını koruyan Kadın Golbol Milli Takımı, Rio 2016'dan sonra Tokyo 2020'de de şampiyonluğa ulaştı.

İstiklal marşımızı bir kez daha dinleten milliler, ABD'yi 9-2 yenerek altın madalyayı kazandı.

ŞAMPİYON TÜRKİYE! ALTIN MADALYA BİZİM! pic.twitter.com/LNRGMtav3x — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 3, 2021

"Altın Sevda"

Sevda Altunoluk, ay-yıldızlıların tüm gollerini kaydederek galibiyeti getirdi. Milli sporcu, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi oldu.

Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan kadrosuyla milli takım, Rio 2016'nın ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.