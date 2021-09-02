Süper Lig'de 4-16. hafta maç programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu Süper Lig’de 4. haftadan 16. haftaya kadar olan maçların günlerini ve saatlerini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre maç fikstürü, UEFA Kupalarında mücadele eden takımlarımızın müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı.
Derbi tarihleri de belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray - 12 Eylül Pazar
Trabzonspor-Fenerbahçe - 17 Ekim Pazar
Beşiktaş-Galatatasaray - 25 Ekim Pazartesi
Beşiktaş-Trabzonspor - 6 Kasım Cumartesi
Galatasaray-Fenerbahçe - 21 Kasım Pazar
FIFA talimatları gereğince milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine maç planlanmadı.
Süper Lig 4-16. hafta programları açıklandı: pic.twitter.com/rInfkqsYGO— TRT Spor (@trtspor) September 2, 2021
Müsabaka programında mücbir sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabilecek.
Süper Lig 4-16. hafta programları açıklandı: pic.twitter.com/atyIKFxNhz— TRT Spor (@trtspor) September 2, 2021