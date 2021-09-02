Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Max Meyer resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Max Meyer ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Meyer'i kadrosuna kattığını açıkladı.
"Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Max."
Son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Köln'de oynayan 25 yaşındaki Max Meyer, orta sahada görev yapıyor.
Ailemize hoş geldin Max Meyer!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2021
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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