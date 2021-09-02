Transfer döneminin flaş ekibi Beşiktaş kadrosuna bir dünya yıldızını daha kattı.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Barcelona'dan 31 yaşındaki Miralem Pjanic'i 1 yıllığına kiraladı.

Bosna Hersekli orta saha, Barcelona'dan yıllık 9.5 milyon euro maaş alıyor. Siyah-beyazlı ekip bu maaşın bir kısmını ödeyecek. Pjanic, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş'la sözleşme imzalayacak.

Futbol kariyeri başarılarla dolu olan Pjanic, Lyon, Roma ve Juventus formalarını giydi. Geçen sezonun başında Juventus'tan Barcelona'ya transfer olan Bosna Hersekli orta saha, İspanyol ekibiyle 30 maça çıktı.

Pjanic, Bosna Hersek Milli Takımı ile de 101 maçta forma giydi.

Pjanic Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic, İstanbul'a geliyor.

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, özel uçakla bu akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.

Pjanic, sosyal medya hesabından uçaktaki fotoğrafını paylaştı.

Beşiktaş Pjanic'i borsaya bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamaya göre, oyuncunun kiralanması için görüşmeler başlandı.

"Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır."

Pjanic transferi sonrası Beşiktaş Alperen Doğan / TRT Spor

Beşiktaş, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic’e kavuşuyor. Peki bu transfer, siyah-beyazlı ekibe saha içinde ne yönden güç kazandırmayı vaat ediyor? Pjanic-Beşiktaş birlikteliğine bakalım.

Pjanic transferi, Ghezzal’ı bu konuda rahatlatma vaadi veriyor. Yüksek saha görüşü, hızlı karar alma becerisi ve yumuşak ayağıyla Pjanic de artık takımı adına ‘kilit çözücü’ bir unsur olacak.

Bu seri pasörlük, Teixeira gibi hareket alanı arayan isimleri de rahatlatacak.

Tabela katkısı ve duran toplar

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon gol yükünü hücum oyuncuları çekmiş, onlara destek Atiba ve Vida’dan gelmişti.

Siyah-beyazlı ekibin orta sahasında, ceza sahası dışından şut tehdidiyle çekingenlik oluşturan bir futbolcu yoktu.

Miralem Pjanic özellikle yay üzerinde bu unsuru sağlıyor.

Avrupa’nın elit liglerinde kariyeri boyunca gol ve asist toplamlarına baktığımızda son sezonu hariç her yıl çift haneye ulaştığını görüyoruz.

Ayrıca Boşnak oyuncu, Beşiktaş adına güçlü bir duran top silahı da olacak.

Takımın duran toplarını Rachid Ghezzal kullanıyor. Burada iki problem söz konusu. Birincisi, Ghezzal’e sağ ayaklı bir alternatifin olmaması. İkincisi ise Ghezzal dahil olmak üzere direkt kaleyi hedef alan serbest vuruşlarda garanti ayak bulunmaması.

Pjanic her iki alanda da imdat kolu.

Opta’nın verilerine göre, son 9 yılda Avrupa’nın beş büyük liginde Pjanic’ten daha fazla frikik golü atabilmiş tek isim Lionel Messi.

Tecrübeli orta saha, bu 9 yıllık periyodunda sezon başına neredeyse iki frikik golü ortalaması tutturdu.

Soru işaretleri

Aslında Pjanic’e dair tek büyük soru işareti, futbolcunun fiziksel ve mental açıdan arzu edilen seviyenin altında kalması ve vaat ettiği performansı yansıtamaması gibi duruyor.

Detaya ineceksek, sahayı Teixeira ve Ghezzal gibi isimlerle paylaştığında Beşiktaş’ın muhakkak topu alması gerektiğinden söz edebiliriz.

Bir diğer olası problem de kadro yönetiminde gizli. Bilindiği üzere Süper Lig’de sahaya aynı anda 8 yabancı oyuncu sürülebiliyor. Üstelik Beşiktaş’ta, şu an için farklı pozisyonlarda düşünülen isimler hariç 7 orta saha bulunuyor.

Elbette ki tüm bunlar Sergen Yalçın ve ekibini ilgilendiren konular. Tecrübeli çalıştırıcı, uzun süredir bu bölgeye bir oyuncu transferi gerekliliğinin altını çiziyordu.

Miralem Pjanic, Süper Lig’e gelmiş en önemli isimlerden biri olacak. Ortaya koyacağı oyuna ve Beşiktaş’ın yolculuğuna birlikte şahit olacağız.