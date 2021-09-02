Eski futbolcusu Ronaldo'yu 12 yıl aradan sonra yeniden kadrosuna katan Manchester United, Uruguaylı Edinson Cavani'nin giydiği 7 numaralı formanın yeni sezonda Portekizli futbolcuya verildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

"Muhteşem 7" yorumuyla Ronaldo'nun fotoğrafını paylaşan Manchester ekibi, Cavani'nin bu sezon 27 numaralı formayı giyeceği bilgisini verdi.

"Manchester United her zaman kalbimde özel bir yere sahip"

Manchester United, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

12 yıl aranın ardından yeniden Manchester United forması giyecek Ronaldo, "Manchester United her zaman kalbimde özel bir yere sahip. Cuma günü kulüp tarafından yapılan anonsun ardından aldığım mesajlar beni çok mutlu etti. Old Trafford'da yeniden oynamak ve seyircilerin önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Uluslararası maçların ardından takıma katılacağım. Umarım çok başarılı bir sezon geçireceğiz." demişti.

30'dan fazla kupa sevinci yaşadı

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Manchester United'da 118 gol attı

2003 yılında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Ronaldo, Manchester United'da geçirdiği altı sezonda tüm kulvarlarda 292 maça çıktı ve 118 gol attı.

Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla Premier Lig'de 3, Lig Kupası'nda 2, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez şampiyonluk kazandı.