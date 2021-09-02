Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 22:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Galatasaray Marcao’nun cezasını açıkladı
Galatasaray'da Brezilya savunma oyuncusu Marcao'nun cezası belli oldu.
Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki oyuncuya 150 bin euro para cezası verdiğini duyurdu.
"Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira’ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Sarı kırmızı ekip, GZT Giresunspor maçının ardından Brezilyalı stoperi kadro dışı bırakmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da oyuncuya 8 maç vermişti.
Disiplin Cezası— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2021
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Etiketler: Galatasaray
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