Gol yağmurunda kazanan taraf Galatasaray

RAMS Park'ta saat 20.00'de oynanan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetti.

Karşılaşma öncesinde Libya ve Fas'ta meydana gelen doğal afetler nedeniyle hayatını kaybedenler ile eski milli futbolcu Burhan Sargın'ın vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaray'ın yeni transferleri Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele, kadroda yer aldı.

Bu sezon çıktığı 10 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, sahadan 3 puan ayrılarak Devler Ligi’ne moralli gidiyor.

Samsunspor ikinci yarıya çok hızlı başladı. İlk yarı farkı 3’e çıkaran Galatasaray, devre arasına rahat girmişti. Karadeniz ekib,i üst üste bulduğu gollerle maç daha bitmedi dedi.

Gol - Dakika 7, Mertens'in pasını Kerem Aktürkoğlu'nun gole çevirdi. Mertens'in pasında savunmadan seken topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Okan Koçuk'un sağından uzak köşede ağlarla buluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Gol - Dakika 29, Kerem Aktürkoğlu duble yaptı, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. Mertens'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktası gerisinden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Okan Koçuk'un solundan ağlarla buluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Gol - Dakika 42, Abdülkerim Bardakcı, maçta farkı üçe çıkardı. Sol kanattan korner kullanan Kerem Aktürkoğlu’nun topuna iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştudu.

Gol - Dakika 46, Samsunspor’dan Dimata'nın golü ile maçta farkı ikiye indirdi. Tait'in pasıyla topla buluşan Landry Dimata, ceza yayından yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın yanından ağlarla buluşturdu.

[Fotoğraf: DHA]

Gol - Dakika 60, Samsunspor, Holse'nin golü ile maçta farkı bire indirdi. Serbest vuruşu kullanan Holse, doğrudan kaleye gönderdiği şutu baraja çarparak kaleci Muslera'yı yanılttı, top ağlarla buluştu.

Gol - Dakika 67, Galatasaray, Icardi'nin golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkardı. Ziyech'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda, topa kavis veren Icardi, meşin yuvarlak Okan Koçuk'un solundan ağlarla buluşturdu.

[Fotoğraf: DHA]

Karşılaşmanın Önemli Anları

GOL 7. dakikada Dries Mertens'in yerden içeri çevirdiği topa ceza sahası içi sağ çaprazda Kerem Aktürkoğlu’nun yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0

15. dakikada Moryke Fofana pasında sol tarafta topla buluşan Marc Bola’nın son çizgiye inip yerden çevirdi. Kale önünde Landy Dimata’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

GOL 29. dakikada sol tarafta topla buluşan Dries Mertens’in yaptığı ortada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içinde yaptığı tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

GOL 42. dakikada sol taraftan Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

Karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

GOL 46. dakikada Flavien Tait’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Landry Dimata’nın yerden düzgün yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

GOL 60. dakikada Samsunspor’da kaleyi karşıdan gören yerden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Carl Holse’nin yaptığı vuruşta barajda bulunan Abdülkerim Bardakcı’ya da çarpan top kaleci Fernando Muslera’nın sağından ağlara gitti. 3-2

GOL 67. dakikada sağ tarafta topla buluşan Hakim Ziyech’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta ceza sahası içinde Mauro Icardi’nin kafayla dokunuşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2

Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira (Dk. 85 Kaan Ayhan), Kerem Demirbay (Dk. 75 Ndombele), Tete (Dk. 46 Ziyech), Mertens (Dk. 61 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 85 Halil Dervişoğlu), Icardi

Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler (Dk. 82 Muhammed Gümüşkaya), Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Bola, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Osman Çelik), Tait (Dk. 82 Ercan Kara), Holse, Fofana (Dk. 70 Laura), Emre Kılınç (Dk. 82 Nanu), Dimata

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 7 ve 29), Abdülkerim Bardakcı (dk. 42), Mauro Icardi (dk. 67) (Galatasaray), Landry Dimata (dk. 46), Carl Holse (dk. 60) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Yunus Emre Çift, Flavien Tait, Marc Bola (Samsunspor), Victor Nelsson, Okan Buruk (Galatasaray)

Stat: RAMS Park

Hakemler: Cihan Aydın, Çağlar Uyarcan, Osman Gökhan Bilir