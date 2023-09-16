Milli tenisçi Zeynep Sönmez ilk kez bir WTA turnuvasında adını finale yazdırdı

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zeynep, başkent Lübliyana'da gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde ev sahibi ülkeden dünya 87 numarası Tamara Zidansek'le karşılaştı.
Rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Zeynep, profesyonel kariyerinde ilk kez bir WTA turnuvasında adını finale yazdırdı.
Zeynep, Rumen Miriam Bulgaru-İspanyol Marina Bassols Ribera müsabakasının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
Zeynep Sönmez Slovenya'da finalde— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) September 16, 2023
Slovenya'da düzenlenen WTA 125 turnuvası Zavarovalnica Sava Ljubljana'da ev sahibi ülkeden dünya 87 numarası Tamara Zidansek'i 6-2, 6-3 yenen Zeynep Sönmez profesyonel kariyerinde ilk kez bir WTA turnuvasında adını finale yazdırdı pic.twitter.com/x7SQUVeevR