Çaykur Rizespor ev sahibi Konyaspor'u son dakikalarda yıktı

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan maçı Bahattin Şimşek yönetti.

Ligde geride kalan 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik yaşayan ev sahibi TÜMOSAN Konyaspor, topladığı 8 puanla haftaya 2. sırada girdi. Yeşil-beyazlı ekip, rakibini yenerek çıkışına devam etmeyi planlıyor.

Son iki maçını kazanan Çaykur Rizespor da ivmeyi sürdürmek istiyor. 7 puanı bulunan Karadeniz ekibi, haftaya 5. sırada girdi.

Karşılaşmanın Önemli Anları

31. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mithat’ın kaleyi cepheden gören pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

GOL 34. dakikada sol kanattan Guilherme’nin arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Uğurcan boş pozisyonda dokundu ve uzak köşeden topu ağlara gönderdi. 1-0

45+1. dakikada ceza alanı önü sol çaprazında topla buluşan Zeqiri’nin arka direğe doğru yaptığı ortaya Varesanovic kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

57. dakikada ceza yayında topla buluşan Cicaldau’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.

63. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Yunus’un pasıyla ceza sahası için sol çaprazında topla buluşan Prip’in şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

67. dakikada Guilherme’nin sol kanattan ceza sahasına içine yerden pasında topla buluşan Yunus’un uzak köşeye vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı çeldi.

86. dakikada taç atışı sonrası ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Varesanovic’in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.

87. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Minchev, Soner’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

GOL 89. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Gustavo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

GOL 90+2. dakikada Shelvey’in derin pasıyla savunma arkasına sarkan Gaich kaleci Bernardoni ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlayan Gaich meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi (Oğulcan Ülgün dk. 62), Muric (Prip dk. 63), Cicaldau (Yunus Mallı dk. 63), Moreno (Oliveira dk. 77), Cikalleshi (Cebrail Karayel dk. 66)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Hojer dk. 62), Mithat Pala (Faye dk. 86), Olawoyin (Shelvey dk. 74), Gustavo, Varesanovic, Zeqiri (Gaich dk. 62), Benhur Keser (Minchev dk. 74)

Gol: Uğurcan Yazğılı (dk. 34) (Konyaspor), Gustavo (dk. 89 pen.), Gaich (dk. 90+2) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Muhammet Şahin (Çaykur Rizespor), Moreno, Cebrail Karayel (Konyaspor)

Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen