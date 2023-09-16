Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 16.09.2023 15:33

Son 1 yılın en iyi kulüpler listesinde Fenerbahçe ilk 20'ye girdi

Uluslarası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Eylül 2022 ile 30 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki Dünya Kulüpler sıralamasını yayınladı.

Son 1 yılın en iyi kulüpler listesinde Fenerbahçe ilk 20'ye girdi
[Fotograf: AA]

Geride bırakılan sezonu kapsayan listede Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City 395 kulüp arasından 312 puan ile lider oldu. İspanyol devi Real Madrid 301 puanla ikinci basamakta yer alırken, 3'üncü sıraya 268 puanla Flamengo yerleşti.

Bir önceki listede 28. sırada yer alan Fenerbahçe 199,5 puanla IFFHS'nin istatistiklerinde 16. sıraya yükseldi.

Sarı-lacivertliler; PSG, Roma, Milan, Juventus, Barcelona, Arsenal, Ajax, Sporting Lizbon gibi takımları geride bıraktı.

5 Brezilya, 4 de İtalyan kulübünün yer aldığı İlk 20'de ülkemizden sadece Fenerbahçe bulunurken, Galatasaray 125,5 puanla 94'üncü, Başakşehir 119,5 puanla 102'inci oldu. Avrupa'da ilk kez mücadele eden Adana Demirspor topladığı 84,75 puanla 187'inci sırada yer buldu.

Beşiktaş 103,5 puanla 135, Trabzonspor 100,5 puanla 143, Sivasspor 92 puanla 165, Adana Demirspor 84,75 puanla 187, Fatih Karagümrük 58,5 puanla 344, Konyaspor 55,5 puanla 385, Ankaragücü 54,5 puanla 394'üncü sıraya yerleşti.  

Grafik: DHA[Grafik: DHA]

ETİKETLER
Fenerbahçe
Sıradaki Haber
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın final yarışları Kayseri'de başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:04
Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait dron ele geçirildi
15:59
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
15:50
1. Türk Devletçiliği Tarihi Kongresi sona erdi
15:27
Adana'da orman yangını
15:17
NASA'nın Ay yüzeyinde terk ettiği uzay aracı 'Ay depremleri'ne yol açabilir
15:15
İzmir'de orman yangını
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yolcu giriş-çıkış rekoru kırıldı
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yolcu giriş-çıkış rekoru kırıldı
FOTO FOKUS
Libya'da salgın hastalık riski
Libya'da salgın hastalık riski
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ