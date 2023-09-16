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Spor
AA 16.09.2023 15:14

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın final yarışları Kayseri'de başladı

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın final müsabakaları Kayseri'de başladı.

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın final yarışları Kayseri'de başladı
[Fotograf: AA]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlenen organizasyona, elemeleri geçerek finale kalmaya hak kazanan sporcular katıldı.

İki gün sürecek şampiyonada sporcular 5 kategoride mücadele edecek.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sporları ayakta tutmak için gayret ettiklerini söyledi.

Şampiyonaya katılımın iyi olduğunu belirten Bekiroğlu, şunları kaydetti:

"12 ilimizden 75 sporcumuz, eleme grupları ile doğu ve batı grubundan geçerek finalde yarışmayı hak etti. Bugün 75 sporcumuz da Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek. Yani bugün atlı okçulukta son ok atılmış olacak ve şampiyonumuz da belli olacak. Bu yıl özellikle geleneksel atlı sporlarımıza geçen yıllara nazaran katılımın yoğun olduğunu görüyoruz. Özellikle yapmış olduğumuz bayanlar, gençler ve minikler kategorilerinin ayrılması da bunda önemli. Bu bizi mutlu ediyor. Atlı okçuluk Türkiye'miz açısından, Türkler açısından çok önemli bir branşımız."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Federasyon asbaşkanı Fatih Işık da bu organizasyonlarda adeta tarihi yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Işık, bugün tabla parkuruyla yarışların başladığını, 17 Eylül Pazar günü kabak parkurunun koşulacağını anlattı.

"Yıldız, minik, genç, kadın ve erkek kategorisi olmak üzere 5 kategorimiz var. Dursunbey'de yarı final müsabakasını yapmıştık. Oradaki puanlarla burada yarıştıkları puanlar toplanacak. Daha sonra her kategoride ayrı ayrı sıralama belli olacak ve Türkiye şampiyonu her kategoride burada ilan edilecek. Ecdadımızdan bize miras kalan bir savaş sanatını canlandırıyoruz."

Şampiyona 17 Eylül Pazar günü tamamlanacak.

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