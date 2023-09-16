Kayserispor evinde rahat kazandı

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetti.

Trendyol Süper Lig'in ilk 4 haftasında 1 galibiyet 3 beraberlik alarak 6 puan toplayan ve yoluna namağlup devam eden Mondihome Kayserispor, milli maç arasında teknik direktör değişimi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, Çağdaş Atan'ın RAMS Başakşehir ile anlaşması sonrası takımın başına Recep Uçar'ı getirdi. Kayserispor, rakibini yenerek yoluna namağlup devam etmek istiyor.

Ligin ilk 4 haftasında 4 mağlubiyet alarak henüz puanla tanışmayan Gaziantep FK ise bu maçlarda 2 gol attı, kalesinde ise 10 gole engel olamadı. Sezona başladığı teknik direktör Erdal Güneş yollarını ayıran Güneydoğu temsilcisi, takımın başına eski çalıştırıcısı Marius Sumudica'yı getirdi. Puan cetvelinde son sırada bulunan Gaziantep FK, karşılaşmadan galip ayrılarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Sumudica ile 977 gün sonra yeniden

Gaziantep FK, 2. kez anlaştığı teknik direktör Marius Sumudica ile bu sezon ilk maçına çıkacak.

Güneydoğu temsilcisi, son olarak 2020-2021 sezonunun 18. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikleri maçta takımın başında bulunan Sumudica ile 10 Ocak 2021'de yollarını ayrılmıştı. Güneş'le yolların ayrılmasının ardından Gaziantep ekibi, Sumudica ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak ikinci kez takımın başına getirmişti.

Sumudica, Kayseri'de oynanacak maçta 977 gün sonra takımın başında sahaya çıkmış olacak.

Karşılaşmanın Önemli Anları

GOL 6. dakikada Jevtovic’in Karimi’ye ceza sahası içerisinde yaptığı hareket sonrasında kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Thiam, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

[Fotoğraf: AA]

29. dakikada Furkan’ın ceza sahasına gönderdiği topa Attamah ters vuruş yaptı. Kaleye doğru giden top, üst ağlarda kalarak kornere çıktı.

32. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Dragus, kaleye arkası dönükken topuğuyla topu ağlara göndermek istedi. Kaleye yönelen topu savunma son anda uzaklaştırmayı başardı.

45. dakikada Dragus ile duvar pası yaparak sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Maxim’in şutu kaleci Beyazıt’ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamladı.

56. dakikada kazanılan serbest vuruşta Maxim topu ceza sahasına gönderdi. Furkan’ın zor pozisyonda sırtı dönük yaptığı kafa vuruşunda kaleci son anda topa dokunarak kornere çeldi.

58. dakikada sağ kanattan açılan ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Ertuğrul’un kafasında meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.

59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mustafa topu müsait pozisyondaki Maxim’e aktardı. Ceza sahası içerisinde seri çalımlarla önünü boşaltan Maxim, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

60. dakikada Kemen’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ramazan’ın şutunda savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere çıktı.

64. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topu takip eden Thiam meşin yuvarlağı alarak ceza sahasına girdi. Önünü boşaltan Thiam’ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

69. dakikada Mane’nin pasıyla sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Thiam’ın vuruşunda kaleci Nita topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

79. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kemen, çalımlarla önünü boşalttı. Müsait pozisyonda şutunu çeken Kemen çerçeveyi bulamadı.

GOL 90. dakikada savunmanın arkasına atılan topu Talha, Thiam'ın önüne indirdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Attamah, Arif (Kolovetsios dk. 75), Carole, Ackah, Gökhan (Talha dk. 87), Ramazan (Baran dk. 75), Karimi (Kemen dk. 37), Mane, Thiam

Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, N’Koulou (Mbakata dk. 84), Djiilobodji, Mustafa, Furkan, Jevtovic (Bikel dk. 75), Morais, Markovic (Gradel dk. 46), Draguş, Maxim (Riascos dk. 87)

Goller: Thiam (Dk. 6 pen, Dk. 89) (Kayserispor)

Sarı kart: Bikel (Gaziantep FK)

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Bahtiyar Birinci