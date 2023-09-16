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Spor
TRT SPOR 16.09.2023 19:40

Adana Demirspor 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Pendikspor karşılaşması Adana ekibinin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Adana Demirspor 3 puanı 3 golle aldı
[Fotograf: DHA]

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Mert Güzenge yönetti.

Ligde mağlup olmayan Yukatel Adana Demirspor, taraftarı önünde 2'nci galibiyetine ulaşmayı hedefliyor. 1 maçı eksik olan "Mavi Şimşekler"in 5 puanı bulunuyor.

4 haftada 3 beraberlik 1 mağlubiyet yaşayan Pendikspor ise Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini almak istiyor. İstanbul ekibi, 3 puanla haftaya 15. sırada girdi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Karşılaşmanın Önemli Anları

4. dakikada Yusuf Sarı’nın pasında defansın arkasına sarkan M.Niang ceza sahası içerisinden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluşurken gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

6. dakikada Yusuf Sarı’nın pasında topla buluşan Belhanda, penaltı noktasının gerisinden şutunu çekerken top az farkla auta çıktı.

12. dakikada Rodrigues, sol kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. Niang topa dokunamazken meşin Yusuf Sarı’nın önünde kaldı. Yusuf’un şutunda top üstten auta çıktı.

14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Oscar Romero şutunu çekerken, kaleci Ertaç soluna yatarak topa hakim oldu.

GOL  15. dakikada Rodrigues’in ceza sahasına açtığı ortada Niang’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada ceza sahasında topu alan Niang doğrudan kaleye vururken meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

34 .dakikada ceza sahası çizgisinde topu bir anda önünde bulunan Yusuf Sarı sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

39. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu alan Emre Akbaba kaleye şutunu çekerken, top kaleci Erdem’de kaldı.

GOL  41. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan sıfıra kadar inen Svensson, yerden ortasını açtı. Arka direkte bulunan Niang topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

45+1. dakikada Thuram, ceza sahası sağ çaprazdan yerden topu gönderdi. Halil’in uzak köşede uygun pozisyonda yaptığı vuruşda savunma son anda ayak koyarak golün önüne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ayrıntılar geliyor...

Adana Demirspor: Ertaç, Sevensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

Pendikspor: Erdem, Serkan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Oscar Romero, Midtsjø, Lusamba, Halil, Erencan, Thuram

Gol: Dk. 15 ve 41'de Mbaye Niang (Adana Demirspor)

Stat: Yeni Adana Stadyumu

Hakemler: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Ali Tuna

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