Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.

Ligde oynadığı 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Bitexen Giresunspor, 19 puanla 11. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar, Gaziantep FK karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetin ardından, hafta içi Trabzonspor'a dış sahada 3-0 kaybetti.

Ligde geride kalan 16 mücadelesinde 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgiyle 11 puan toplayan ve 18. sırada yer alan HangiKredi Ümraniyespor, bu sezon en az kazanan ekip konumunda. İstanbul temsilcisi, MKE Ankaragücü deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından iç sahada Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

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[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikadaki Bitexen Giresunspor atağında Hayrullah Bilazer, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu köşeden kornere çeldi.

17. dakikada Alper Uludağ'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topu HangiKredi Ümraniyespor defansı uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak Sergio'nun önünde kaldı. Uygun pozisyonda bulunan Sergio'nun sert şutunda top üstten az farkla auta gitti.

45. dakikada Kuwas'ın serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada Alper Uludağ'ın vurduğu top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias, Alper Uludağ, Campuzano, Mejia, Sergio, Borja Sainz, Kuwas, Bejic

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Glumac, Sackey, Onur Atasaray, Oğuz Gürbulak, Kartal Kayra Yılmaz, Avounou, Geraldo, Gheorghe, Umut Nayir

Sarı kart: 45+1 Gheorghe (HangiKredi Ümraniyespor)