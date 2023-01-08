Fatih Karagümrük ile Konyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetti.

Gol düellosu şeklinde geçen maç 3-3 sona erdi. Konyaspor'da Mame Diouf hat-trick yaptı.

Fatih Karagümrük'ün gollerini, 7. dakikada Ozdoev, 33. dakikada Diagne ile 88. dakikada Kerim Frei kaydetti.

Konyaspor'un gollerini ise 65., 72. ve 90+5. dakikalarda Diouf attı.

Süper Lig'de beşinci beraberliğini alan Fatih Karagümrük puanını 20'ye çıkarttı. Galibiyet hasretini 3 maça, yenilmezlik serisini 7 maça çıkartan Konyaspor 27 puana yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 7. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Diagne'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ozdoev'in şutu savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 1-0.

GOL - 33. dakikada ev sahibi skoru 2-0 yaptı. Colley'in sağdan ortaladığı topa Diagne altı pasın önünde kafayla vurarak golünü attı. 2-0.

42. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Diouf'un şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Müsabakanın ilk yarısını Fatih Karagümrük 2-0 üstün bitirdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 65. dakikada Arabam.com Konyaspor'un golü geldi. Muric'in sağdan ortaladığı topu Diouf kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 2-1.

71. dakikada Muric'in sağdan ortaladığı topa Muhammet Demir kafayla vururken, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle üst direğe çarparak kornere gitti.

GOL - 72. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan kornerde Diouf meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu. 2-2.

[Fotoğraf: AA]

77. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunu kaleci son anda çeldi. Dönen topa Adil Demirbağ altıpas üstünden vururken, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

GOL - 88. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Sağ taraftan kullanılan taç atışıyla başlayan atakta Ozdoev'in ceza sahası içinde verdiği pasla penaltı noktası yakınlarda buluşan Kerim Frei, bekletmeden şutunu çekti ve top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 3-2.

GOL - 90+5. dakikada Konyaspor beraberlik golünü attı. Guilherme'nin soldan ortaladığı topa Diouf arka direkte kafayla vurdu ve skoru bir kez daha eşitledi. 3-3.

Müsabaka 3-3 eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stad: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Kadir Sağlam, Hakan Yemişken, Mehmet Kısal

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Ricci, Ozdoev, Shukurov (Dk. 86 Lawrence), Colley (Dk. 64 Samed Onur), Borini (Dk. 27 Burak Kapacak (Dk. 86 Frei)), Diagne (Dk. 85 Colin Kazım).

Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 63 Paz), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 46 Muhammet Demir), Endri Çekiçi (Dk. 59 Muric), Amilton (Dk. 46 Bytyqi), Diouf.

Goller: Dk. 7 Ozdoev, Dk. 33 Diagne, Dk. 88 Kerim Frei (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 65, 72 ve 90+5 Diouf (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Shukurov, Dk. 27 Borini, Dk. 46 Baniya, Dk. 49 Diagne, Dk. 90+4 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+3 Oğulcan Ülgün (Arabam.com Konyaspor)

Andrea Pirlo: Galibiyet bize moral verebilirdi. Maalesef bunu başaramadık

[Fotoğraf: AA]

VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"İyi bir maç çıkardık ama maalesef sonucu gelmedi. 2-0 öne geçtik, iyi bir ilk yarı sonrasında skor 2-2'ye geldi. 3-2'yi bulduk ve skoru lehimize çevirdik ama daha konsantre olmamız lazımdı, yumuşak kaldık. Orta sahada kaptırdığımız topla golü yedik. Galibiyet bize moral verebilirdi. Maalesef bunu başaramadık."

İlhan Palut: 3 gole rağmen pozisyon vermeyen bir Konyaspor vardı

[Fotoğraf: AA]

Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Pozitif oynayan Karagümrük'ün son haftalardaki form durumu ve bizim her zaman iyi futbol oynamaya çalışan bir takım olmamız, maç öncesinde iyi futbol vadeden durumlardı. Çok iyi bir zemin ve iklim vardı. Maç önündeki bu vaatler, karşılaşmaya direkt yansıdı. Oyunu 2-0'dan çevirmişiz, bir kere daha mağlup duruma düşmüşüz ve tekrar beraberliği yakalamışız gibi gözükse de oyunun bütününde ilk düdükten son düdüğe kadar oyunu domine eden, çok pozisyon bulan, 3 gole rağmen pozisyon vermeyen bir Konyaspor vardı. Bugün bu oyun sonucunda kaybetsek bile oyuncularımla gurur duyardım. Performansları ve pes etmemeleri adına teşekkür ediyorum. Bir süredir kazanamıyoruz, bizim de kazanmaya ihtiyacımız var. Daha iyisini yapabiliriz. Salı günü itibarıyla da hazırlıklarımıza başlayacağız."