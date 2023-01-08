Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunca, Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yapılan değerlendirmenin ardından Kocaeli bölgesinden terfi eden hakemler belirlendi.

Bir üst klasmana terfi eden 17 futbol hakemi şöyle:

"Arzu Görgün (Kadın FİFA yardımcı hakemliği), Cem Özbay (Süper Lig yardımcı hakemliği), Ömer Tolga Güldibi (A Klasman hakemliği), Abdulbaki Ayyıldız (B Klasman hakemliği), Mehmet Ali Vardar (B Klasman yardımcı hakemliği), Furkan Ata (C Klasman yardımcı hakemliği), Damla Doğan (Kadın Bölgesel hakemliği), Berat Can Taşkesen, Efe Ünüvar, Ali Eren Sayın, Tayfun Demirkoparan ve Oğuzhan Arslan (Bölgesel hakemliği), Ümit Ateş, Buğra Gören, Harun Ödübek, Furkan Çukuryurt ve Halid Çetinkaya (Bölgesel yardımcı hakemliği)."

Mehmet Akif İbrahimoğlu ile Mehmet Bahri Toksagül ise Bölgesel gözlemciliğe terfi eden isimler oldu.

Terfilerle Kocaeli'yi, Türkiye profesyonel futbol liglerinde 51 klasman ve bölgesel hakemle 14 klasman ve bölgesel gözlemci temsil edecek.