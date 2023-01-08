Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Fezair Tatlıdil, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Ayık, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, antrenörler, genç güreşçiler ve vatandaşlar katıldı.

Fezair Tatlıdil, saygı duruşuyla başlayan anma töreninde, federasyon adına konuştu.

"Yaşar Doğu, Türk sporu için önemli bir şahsiyet. Ahlaki ve sportif anlamda örnek alınması gereken çok müstesna bir isim. Dolayısıyla gençlerimizi bu doğrultuda yetiştirip, federasyon olarak nice Yaşar Doğu'lar çıkartmak için elimizden geleni yapacağız."

[Fotoğraf: AA]

Efsane güreşçinin oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, anma törenindeki genç güreşçilere "Sevgili gençler, Yaşar Doğu'yu lütfen okuyun, anlamaya çalışın. Ahlaki değerleri, milliyetçiliği ve inançlı tutumu onun bu başarıları elde etmesini, Türkiye'ye yaşatmasını sağladı. Umarım sizlere de ışık olur, yol gösterir. Lütfen onu öğrenmeye çalışın." sözleriyle seslendi.

[Fotoğraf: AA]

Yaşar Doğu'nun talebelerinden Türk Güreş Vakfı Başkanı Ahmet Ayık ise "Yaşar Hoca'yı burada anlatmaya zaman yetmez. Onun sporcu, antrenör ve yönetici olarak yapmış olduğu başarılı çalışmaları burada anlatmakla bitiremeyiz. Tek kelimeyle örnek alınacak bir şampiyon, spor adamı, antrenör. Yattığı yer nur olsun. Bütün camia adına katılanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Selçuk Çebi de Yaşar Doğu'yu tekrar rahmetle andı.

"Yaşar Doğu gerçekten Türk sporunu en iyi şekilde temsil etmiş, önemli şampiyon güreşçiler yetiştirmiş. Türk sporunda her daim şampiyon olmak zordur, orada durmak daha da zordur. En zoru ise o şampiyonlukları taşıyabilmektir. En zorunu başarmış, örnek alınabilecek, parmakla gösterilebilecek, kişiliği, karakteriyle büyük bir şampiyonumuz. Genç güreşçilerimiz burada. Gençlerimizin örnek aldığı insanlarla bir arada olması, nice Yaşar Doğu'ların, Ahmet Ayık'ların, şampiyonların geleceği ümidimizi her daim diri tutuyor. Genç kardeşlerimize de teşekkür ediyorum."

Anma töreninde, konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.