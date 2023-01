Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan yürüyüş sonrası Ay-Yıldızlı Tören Alanı'nda düzenlenen anma programında konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu, Sarıkamış şehitlerinin aziz hatırasını yad etmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

"Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere, vatanı için, milleti için, istiklali için gözünü kırpmadan canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bundan 108 yıl önce de kahraman mehmedimiz bu ruhla, bu duayla, bu inanç ve adanmışlıkla yola revan oldu. Bugün Allahuekber Dağları'na şöyle bir bakınca ve o günkü koşulları da göz önünde bulundurunca; askerlerimizin ne yüce bir ruh, ne büyük bir inanç, vefa ve disiplin sahibi olduğunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Bir kez daha o aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Türkiye kolaylıkla, güle oynaya kurulmuş ve kurtulmuş bir ülke değil; her bir karışı için canlar feda edilmiş bir ülkedir. Bugün, başımız dik ve hür bir şekilde ülkemizin 100. yılını kutlayabiliyor oluşumuzu, işte o feda edilen canlara, toprağa dökülen şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarına borçluyuz."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, bu ülkenin "Önce ve sonra daima vatan" diyenlerin cesareti, özverisi ve yiğitliğiyle bugünlere geldiğini vurguladı.

"Bu topraklarda candan, yardan, serden geçilir fakat istiklalden geçilmez, düşmana boyun eğilmez. Şartlar ne olursa olsun, bu böyledir. Sarıkamış, milletimizin en zor şartlarda, büyük imkansızlık içinde dahi, vatanından ve istiklalinden asla vazgeçmeyeceğinin nişanesidir. Bu aziz milletin Malazgirt’te, Balkanlar’da, Çanakkale'de ve daha nice cephelerde, vatan aşkı ve istiklal ruhuyla yazdığı daha nice şanlı destanlar vardır. Şehitlik bu milletin aziz evlatları için en yüce paye, en mübarek makamdır. Bu yüzden ki tarih boyunca bu topraklar müstemleke toprağı olmamış, teslim alınamamıştır. Bu yüzdendir ki milletimiz esarete asla razı olmamış, istiklalinden asla ödün vermemiştir. Bu dün de böyleydi, bugün de böyledir, ilelebet de bu gerçek değişmeyecektir."

[Fotoğraf: AA]

"Yiğit vatan evlatlarını yad ettik"

Bakan Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri daima şükranla anacaklarını ve onları hafızalarda diri tutmanın bir vefa borcu olduğunu dile getirdi.

"Ecdadımızın 108 yıl önce bu topraklarda verdiği büyük mücadeleyi adeta bizler de iliklerimize kadar yaşadık. Dondurucu soğukla, zor koşullarla mücadele edip, bütün bunlara rağmen şehadete yürüyen yiğit vatan evlatlarını yad ettik. Ecdadımız işte böylesine büyük mücadelelerle bu toprakları bize emanet ettiler. Bu destansı mücadeleden çıkaracağımız en büyük ders ise yine tarih boyunca bu topraklara göz diken ve bu milletin varlığına kasteden güçlere karşı daima bir, beraber ve güçlü olmak zorunda olduğumuzdur."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, Sarıkamış'a Doğu Ekspresi'yle geldiklerini hatırlattı.

"Ne mutlu ki bu kutlu yolculuğun heyecanını paylaşmak için yaptığımız çağrıya on binlerce gencimizden talep geldi. Elbette gönül isterdi ki bütün gençlerimiz burada bizimle olsun; fakat takdir edersiniz ki teknik olarak bu mümkün olamadı. Canı gönülden bizimle olmak, 'Biz Hep Aynı İzdeyiz' diyerek yola düşmek ve Allahuekber Dağları'nı adımlamak isteyen bütün gençlerimize, Türkiye'nin adaletli, merhametli, sevgi dolu gençlerine buradan selam olsun."

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye bugün yükselişiyle bütün dünyada örnek gösterilen ülkedir"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sarıkamış mücadelesinin hem unutulmaz bir ders hem de Türkiye'nin geleceği adına bir bayrak olması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye bugün,108 yıl önce burada en çarpıcı biçimde müşahhas hale gelen sıkıntıların çok uzağındadır. Türkiye bugün yükselişiyle bütün dünyada örnek gösterilen ülkedir. Özellikle savunma sanayimizdeki atılımları burada, bu toprakların yaşadığı hazin tecrübelere atıfla özelikle ifade etmek isterim. İHA'mız, SİHA'mız, Akıncı'mız, Kızılelma'mız ile bugün dünyanın takdirini kazanmış durumdayız. Sadece savunma sanayiinde değil, her alanda gelişimimizi büyük bir hızla ve yoğunlukla sürdürüyoruz. Ekonomide, ticarette, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, teknoloji kullanımında, turizmde, gençlik yatırımlarında, sporda ve hayatın her alanında Türkiye büyük bir değişim yaşadı, yaşıyor. Bugün bu parlak gelişme tablosunun ışığında geleceğe çok daha güvenle bakıyor ve ulaştığımız hedefleri sürekli daha büyük hedeflerle değiştirerek ilerliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak" sözünü hatırlattı.

"Bu yirmi yılda milletçe başardıklarımızın referansıyla bunu söylüyor. Geçen yirmi yılda 'Olmaz' denilen her hedefi yakaladık. Şimdi aynı azim, inanç ve kararlılıkla, elbette çok daha büyük hedeflere yürümeye hazırız. Türkiye Yüzyılı, sizlerin omzunda yükselecek gençler. Sizin emeğinizle, azminizle, heyecanınızla, kararlılığınızla önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu ülkenin gençlerine, bu yolda en güçlü desteği vermeye, ihtiyaç duydukları her an, her saniye onlarla bir arada olmaya devam edeceğiz. Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yıl dönümü münasebetiyle, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere bu istiklal uğrunda mücadele etmiş bütün ecdadımızı bir kere daha hayırla, minnetle yad ediyorum. Allah, 100. kuruluş yıldönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutladığımız güzel ülkemizin yolunu, bahtını daim açık kılsın. Bu millete her daim yepyeni zaferler yaşatsın. Rabbim ülkemizi her türlü afet ve beladan muhafaza kılsın. Türkiye, beklenendir, yolu gözlenendir. Türkiye, mazluma hamidir, sığınaktır, limandır. O yüzden diliyorum ki Allah gücümüzü artırsın. 'Hep Aynı İzdeyiz' diyerek yollara düştüğümüz o mübarek izlerden ve yoldan bizi ayırmasın."

[Fotoğraf: AA]

Şehitler dualar ve tekbirlerle anıldı

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, dualar ve tekbirlerle yaptıkları yürüyüşün ardından Ay-Yıldızlı Tören Alanı'nda toplandı.

Burada düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi sonrası Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

[Fotoğraf: AA]

Şehitler için saygı atışı yapılan tören alanında, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatıldı. Protokol konuşmaları sonrası "Çelik Kanatlar" ve "Muharip uçaklar" tören alanı üzerinde gösteri yaptı.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, çevre illerin valileri, belediye başkanları ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.