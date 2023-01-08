Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki turnuvanın yağmur nedeniyle ara verilerek tamamlanan final maçında turnuvanın bir numaralı seribaşı Gauff, ilk kez WTA finalinde mücadele eden rakibi dünya 130 numarası İspanyol Rebeka Masarova'yı 6-1, 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Dünya 7 numarası 18 yaşındaki ABD'li raket, kariyerindeki 3. WTA şampiyonluğunu elde etti.