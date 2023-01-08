Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda haltercilerin katılacağı önemli yurt içi organizasyonlar, şöyle:

25-29 Ocak: Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası (Tokat)

26-30 Nisan: Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası (Sivas)

17-21 Mayıs: Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası (Bursa)

27 Eylül-1 Ekim: Büyükler Kulüpler Türkiye Şampiyonası (Kocaeli)

Milli haltercilerin 2023'te yurt dışında katılacağı önemli şampiyonalar da şöyle:

25 Mart-1 Nisan: Yıldızlar Dünya Şampiyonası (Arnavutluk)

15-23 Nisan: Büyükler Avrupa Şampiyonası (Ermenistan)

24 Temmuz-3 Ağustos: Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası (Romanya)

2-17 Eylül: Büyükler Dünya Şampiyonası (Suudi Arabistan)

1-30 Kasım: Gençler Dünya Şampiyonası (Meksika)