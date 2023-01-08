Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halterde 2023 faaliyet takvimi belli oldu
Türkiye Halter Federasyonunun 2023 faaliyet takvimi açıklandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda haltercilerin katılacağı önemli yurt içi organizasyonlar, şöyle:
25-29 Ocak: Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası (Tokat)
26-30 Nisan: Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası (Sivas)
17-21 Mayıs: Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası (Bursa)
27 Eylül-1 Ekim: Büyükler Kulüpler Türkiye Şampiyonası (Kocaeli)
Milli haltercilerin 2023'te yurt dışında katılacağı önemli şampiyonalar da şöyle:
25 Mart-1 Nisan: Yıldızlar Dünya Şampiyonası (Arnavutluk)
15-23 Nisan: Büyükler Avrupa Şampiyonası (Ermenistan)
24 Temmuz-3 Ağustos: Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası (Romanya)
2-17 Eylül: Büyükler Dünya Şampiyonası (Suudi Arabistan)
1-30 Kasım: Gençler Dünya Şampiyonası (Meksika)
Etiketler: Halter
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