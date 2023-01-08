Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Montgomerie Golf sahalarında gerçekleştirilen kampa, 5 antrenör ile 15 sporcu katıldı.

Takımın yardımcı antrenörü Roland Becker, Alman Golf Milli Takımı olarak uzun yıllardır kamp için Türkiye'yi, havası güzel olduğu için de Antalya'yı tercih ettiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Becker, hazırlıkları sürdürdüklerini vurguladı.

"Avrupa'da da güzel tesisler var ancak hem saha hem de otellerin birlikte olduğu böyle bir yer yok. O yüzden tercihimiz Antalya oluyor. 15 gün sonra Portekiz'de bir turnuvaya katılacağız. Türk Milli Takımı ile daha önce hiç mücadele etmedik ancak bir imkan olduğu takdirde oynamak isteriz."

[Fotoğraf: AA]

Becker, Antalya kampının 15 Ocak'ta sona ereceğini sözlerine ekledi.