Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya Golf Milli Takımı Antalya'da kampa girdi
[Fotograf: AA]
Almanya Golf Milli Takımı, Antalya'nın Serik ilçesinde kampa girerek çalışmalarına başladı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Montgomerie Golf sahalarında gerçekleştirilen kampa, 5 antrenör ile 15 sporcu katıldı.
Takımın yardımcı antrenörü Roland Becker, Alman Golf Milli Takımı olarak uzun yıllardır kamp için Türkiye'yi, havası güzel olduğu için de Antalya'yı tercih ettiklerini söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Becker, hazırlıkları sürdürdüklerini vurguladı.
"Avrupa'da da güzel tesisler var ancak hem saha hem de otellerin birlikte olduğu böyle bir yer yok. O yüzden tercihimiz Antalya oluyor. 15 gün sonra Portekiz'de bir turnuvaya katılacağız. Türk Milli Takımı ile daha önce hiç mücadele etmedik ancak bir imkan olduğu takdirde oynamak isteriz."
[Fotoğraf: AA]
Becker, Antalya kampının 15 Ocak'ta sona ereceğini sözlerine ekledi.
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