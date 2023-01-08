Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de devam eden organizasyonda Muhammed, 1500 metre mesafede 50 sporcu arasında ikinci oldu.

Aynı kategoride mücadele eden diğer milli sporculardan Toprak Efe Eroğlu 6'ncı, Salih Can Kezer ise 14'üncü sırada yer aldı.