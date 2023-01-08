MKE Ankaragücü evinde kazandı
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi.
MKE Ankaragücü ile Kayserispor, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetti.
MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Sowe ile 63. dakikada Emre Kılınç filelerle buluşturdu.
Kayserispor'un tek golünü ise 15. dakikada Cardoso kaydetti.
Ligde iki maç sonra kazanan MKE Ankaragücü puanını 19'a yükseltti. Süper Lig'de üst üste üçüncü maçını kaybeden Kayserispor ise 23 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
10. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mane'nin plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
GOL - 15. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Onur Bulut'un sağ köşeden içeriye çevirdiği topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. Pozisyonun ardından mücadelenin yardımcı hakemi, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. 0-1.
25. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan kullanılan serbest atışta topun başına geçen İlhan Parlak'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.
GOL - 38. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Ceza alanı dışından sol çaprazdan Marlon'un ortasında Sowe, sert bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
48. dakikada ceza sahasında topla buluşan Beridze'nin şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt önledi.
GOL - 63. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sowe'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1.
68. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında Tolga Ciğerci, kafayla topu penaltı noktası civarındaki Sowe'un önüne bıraktı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
89. dakikada Malcuit'in sağ köşeden ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Chatzigiovanis'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Müsabakayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack (Dk. 75 Moreira), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 83 Chatzigiovannis), Beridze (Dk. 90+5 Rodrigues), Sowe (Dk. 90+5 Macheda).
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 89 Talha Sarıarslan), Carole, Campanharo (Dk. 74 Ali Karimi), Kemen, Cardoso, Mane (Dk. 74 Ramazan Civelek), Gökhan Sazdağı (Dk. 74 Emrah Başsan), İlhan Parlak (Dk. 58 Mustafa Pektemek).
Goller: Dk. 15 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 38 Sowe, Dk. 63 Emre Kılınç (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 23 Diack, Dk. 45+2 Mujakic, Dk. 72 Tolga Ciğerci, Dk. 67 Ömer Erdoğan (teknik direktör) (MKE Ankaragücü), Dk. 90+6 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor)
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