Ümraniyespor Giresun'da sevindi
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
Giresunspor ile Ümraniyespor, Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetti.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 83. dakikada Mrsic kaydetti.
Süper Lig'de yenilmezlik serisini üç maça çıkartan HangiKredi Ümraniyespor 14 puana yükseldi.
Ligde sekizinci yenilgisini alan Bitexen Giresunspor, 19 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
14. dakikadaki Bitexen Giresunspor atağında Hayrullah Bilazer, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu köşeden kornere çeldi.
17. dakikada Alper Uludağ'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topu HangiKredi Ümraniyespor defansı uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak Sergio'nun önünde kaldı. Uygun pozisyonda bulunan Sergio'nun sert şutunda top üstten az farkla auta gitti.
45. dakikada Kuwas'ın serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada Alper Uludağ'ın vurduğu top üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
79. dakikada Bitexen Girsunspor atağında Campuzano'nun ara pasında ceza sahası ön çizgisinde topla bulşan Bajic'in sert şutunda, meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'da kaldı.
GOL - 83. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topa en son Mrsic dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.
89. dakikada Savicevic'in yaptığı ortada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topa en son Arias vurdu, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir
Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias, Alper Uludağ (Dk. 87 Savicevic), Campuzano (Dk. 90+4 Doğan Can Davas), Mejia, Sergio, Borja Sainz (Dk. 90+4 Mert Han Kurt), Kuwas (Dk. 61 Görkem Sağlam), Bejic.
HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Glumac, Sackey, Onur Atasaray, Oğuz Gürbulak (Dk. 64 Mrsic), Kartal Kayra Yılmaz, Avounou (Dk. 87 Mustafa Eser), Geraldo (Dk. 64 Onur Ayık), Gheorghe (Dk. 64 Valle), Umut Nayir (Dk. 88 Bettaieb).
Sarı kartlar: 45+1 Gheorghe, Dk. 54 Oğuz Gürbulak (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 88 Perez, Dk. 90+6 Savicevic (Bitexen Giresunspor)
Gol: Dk. 83 Mrsic (HangiKredi Ümraniyespor)
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