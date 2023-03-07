Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor Kayserispor maçının bilet gelirini AFAD'a bağışladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Yukatel Kayserispor maçının 95 bin liralık bilet gelirini AFAD'a bağışladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, ligin 23. haftasında Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan Yukatel Kayserispor maçında 95 bin 45 liralık bilet geliri elde edildi.
Maç geliri depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla AFAD hesaplarına aktarıldı.
Etiketler: Giresunspor Deprem AFAD
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