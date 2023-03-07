Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, ligin 23. haftasında Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan Yukatel Kayserispor maçında 95 bin 45 liralık bilet geliri elde edildi.

Maç geliri depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla AFAD hesaplarına aktarıldı.