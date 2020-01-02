Gençlik ve Spor Bakanlığı, öncelikle gençlerde gönüllülük hassasiyetini üst seviyelere taşıma adına 2019'u "gönüllülük yılı" ilan etti.

Gönüllülük vurgusunu 2020'de daha da artırmayı hedefleyen bakanlığın 2019'da öncelikleri arasında sporcu eğitiminin desteklenmesi oldu.

Bakanlık spor dallarında üstün başarılı adaylara spor bilimleri haricinde farklı kariyer imkanları sunmak, sporcuların akademik kariyer ile spora devam etmek arasında ikilemde kalmasını önlemek amacıyla, ortaöğretim ve yükseköğretime geçişlerine yönelik bir takım düzenlemeler ve teşvikleri hayata geçirdi.

''Okul mu, spor mu?'' problemini ortadan kaldırmak üzere 28 vakıf üniversitesi ile anlaşma imzalanarak uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların, vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görmelerinin önü açıldı.

Milli sporcular, bu düzenlemeyle hangi bölümü kazanırlarsa kazansınlar, vakıf üniversitelerinde burslu öğrenim görme imkanı elde etti.

Spor turizmi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Sporda Marka Ülke" olma hedefine yönelik kasım ayında Antalya’da spor turizmi çalıştayı düzenledi.

Türkiye’nin 2023 stratejisi için hedeflenen "70 milyon turist, 70 milyar dolar" turizm geliri hedefine destek vermeyi hedefleyen bakanlık, "spor tesisi devrimini" hayata geçirdi.

"Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği" değiştirildi

Bakanlık yaptığı değişikle, ilgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde sağlık raporu alınması şartını kaldırdı.

Değişiklik sonucunda lisans, vize ve transfer işlemlerinde yazılı beyanın yeterli olması sağlanırken tüm federasyonlar için ilk lisans alma dışında vize ve transfer işlemlerinde “Sağlık Raporu” şartı kaldırılarak beyan imkanı getirildi.

Ayrıca sporculara her spor dalında ayrı kulüpte lisans alma imkanı verildi.

Antrenör eğitim programı temel eğitim ve uygulama eğitimi olmak üzere iki aşamalı yapıldı.

1001 projeye 17,5 milyon lira destek

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında gençlere 17,5 milyon lira destek verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Fikir sizden uygulama sizden” sloganıyla yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında farklı alanlarda yapılan 25 bin 735 başvurudan seçilen 1001 projeye 17,5 milyon lira destek verilmesi kararı alındı.

Engelli gençlere yönelik farklı düzeylerde eğitim veren kurumların 21 projesi de desteklenecek projeler arasında yer aldı.

"Prof. Dr. Fuat Sezgin" temalı 153 proje teklifine onay verildi

"Kültür-sanat" başlığı altında sunulan 15 Temmuz temalı proje tekliflerine öncelik verilirken, bu kapsamda 78 proje desteklendi.

Bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan, dünyanın önde gelen otoriteleri arasında yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin de unutulmadı.

Kültür, sanat ve yenilikçi fikirler başlıklarında "Prof. Dr. Fuat Sezgin" temalı 153 proje teklifine onay verildi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2019 yılında uluslararası şampiyonalarda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan bin 53 sporcu, 785 antrenör ve 23 spor kulübüne toplam 41 milyon 209 bin lira ödül verdi.

Kaynak: AA