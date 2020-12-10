Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gençlerbirliği'nde 10 koronavirüs vakası
Gençlerbirliği, 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Gençlerbirliği'nden kritik Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi koronavirüs açıklaması geldi.
"Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi uygulanan Covid-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."
BB Erzurumspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) December 10, 2020
İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/9quhwM01JT
Etiketler: Gençlerbirliği Koronavirüs Son Dakika
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