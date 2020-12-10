Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, büyükler kategorisinde eleme müsabakaları yapıldı.

Organizasyonda Türkiye adına yarışan Ümit Şamiloğlu, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal, müsabakalarda performans sergiledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli önlemlerle gerçekleşen şampiyonadaki eleme yarışlarında, takımlar bazında en fazla puan toplayan Türkiye, genel tasnifte ilk sırada alarak finale yükseldi.

[Fotoğraf: DHA]

Ukrayna'nın ikincilik elde ettiği eleme yarışlarında, Macaristan üçüncü oldu.

Finale yükselen milli sporcular

Milli sporculardan Abdelrahman Elgamal, eleme müsabakalarındaki başarılı performansıyla yer, halka, atlama masası ve barfiks aletlerinde finale kaldı.

Ferhat Arıcan da kulplu beygir ve paralel aletlerinde finale yükseldi.

[Fotoğraf: DHA]

İbrahim Çolak'ın paralel ve halka aletinde adını finale yazdırdığı şampiyonada, Ahmet Önder ise yer, atlama masası ve barfiks aletinde finale kaldı.

19 ülkeden 117 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın gençler kategorisinde takım ve alet finalleriyle devam edecek.