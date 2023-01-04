Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Etkinlikleri, 6-8 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gençler, üç gün sürecek etkinliklerle 108’inci yıl dönümünde şehitlerini anacak.

Etkinliklere katılacak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış’a Doğu Ekspresi ile gidecek.

Bakan Kasapoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yıl dönümünde, Türkiye’nin dört bir yanından Sarıkamış’a gelecek binlerce gencin, ecdadını ve şanlı tarihini anacağını kaydetti.

Kasapoğlu, gençlerin bu yıl "Biz hep aynı izdeyiz." diyerek Sarıkamış şehitleri için yürüyeceğini vurguladı.

"Bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızın izinde, vatanımızı gençlerimizle birlikte sonsuza dek yaşatacağız. Gereğinde bu vatan için ecdadımız gibi canımızı vermek kadar, bu ülkeyi geleceğe taşımak için var gücümüzle gece gündüz çalışmak da boynumuzun borcudur."

Serdar Kılıç ve gençler ecdadın izini takip edecek

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında geçmiş yıllardan farklı olarak TV yapımcısı, sporcu, eğitmen Serdar Kılıç, üç genç ile 1914 yılı aralık ayının en uzun ve en soğuk günlerinde 10’ncu Kolordunun yürüdüğü yolu yürüyecek.

6 Ocak Cuma günü Sarıkamış’a ulaşacak Serdar Kılıç ve gençlerin yaptıkları çekimleri TRT ekranlarından izleyicilerle paylaşacak.

Programın ilk gününde şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek ve Kazım Karabekir Camisi'nde mevlit okutulacak.

Mevlid-i Şerif programının ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanacak katılımcılar, meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek. Saat 19.30’da başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği’nde son bulacak.

Sarıkamış Meydanı'ndan Müze ve Ay Yıldız Alanı arasında gerçekleştirilecek meşaleli yürüyüşün ardından tiyatro gösterisi sahnelenecek.

Belgesel gala gösterisi ile devam edecek etkinliklerde programın son gününde Kızılçubuk Zirve alanında toplanacak katılımcılar, "Biz hep aynı izdeyiz." sloganıyla Anma Yürüyüşü yapılacak.

Ay Yıldız Tören Alanı'nda çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmalarına geçilecek.

Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar gösterisiyle sona erecek.