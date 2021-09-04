Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu ile Portekiz Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Caldas da Rainha kentinde organize edilen şampiyonada 16 genç pentatlet mücadele etti.

Şampiyonanın karışık bayrak yarışını Belemir Almira Dede ve Kıvanç Taşyaran üçüncü sırada tamamladı.