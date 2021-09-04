Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 60 bin dolar ödüllü turnuvanın yarı finalinde Macar rakibi Anna Bondar ile karşılaşan milli tenisçi İpek Öz, 4 numaralı seri başı Anna Bondar'ı 7-5 ve 6-3'lük setlerle yenerek, kariyerinin en büyük finaline yükselmeyi başardı.

Milli tenisçi finalde 3 numaralı seribaşı Brezilyalı Beatriz Haddad Maia ile yarın TSİ 11.30'da karşılaşacak.