Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, rakibi Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

"Sizler gönlümüzün şampiyonusunuz"

Fuat Oktay, "Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü. Mücadele azminiz, her maçta yaşattığınız heyecan ve mutluluklar için teşekkürler. Sizler gönlümüzün şampiyonusunuz" dedi.