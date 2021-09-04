Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan "Filenin Sultanları"na tebrik
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sırbistan'da oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, rakibi Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
"Sizler gönlümüzün şampiyonusunuz"
Fuat Oktay, "Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü. Mücadele azminiz, her maçta yaşattığınız heyecan ve mutluluklar için teşekkürler. Sizler gönlümüzün şampiyonusunuz" dedi.
#FileninSultanları Avrupa üçüncüsü...— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 4, 2021
Mücadele azminiz, her maçta yaşattığınız heyecan ve mutluluklar için teşekkürler.
Sizler gönlümüzün şampiyonusunuz. pic.twitter.com/008xdvSGQj
Etiketler: Fuat Oktay Voleybol
Son Haberler
- 22:49
- 22:03
- 22:42
- 21:24
- 22:24
Sıradaki Haber
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın Batı Trakya'daki müdahaleci uygulamalarına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz