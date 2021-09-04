Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Kırım Tatar Milli Meclis (KTMM) Birinci Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in gözaltına alınması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

"Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz"

Celal'in bu sabah Kırım'daki evine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü ve henüz kendisinden haber alınamadığını öğrendiklerini aktaran Bilgiç, "Gelişmeleri endişeyle takip ediyor, Neriman Celal ve onunla birlikte tutuklanan dört Kırım Tatarının bir an önce evlerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyoruz" dedi.

KTMM Başkanı Rıfat Çubarov, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Celal'in şu anda Kırım'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasında tutulduğunu duyurmuş, Celal'in Kırım'ın Akmescit şehrindeki evinde gözaltına alındığını öğrendiğini kaydetmişti.