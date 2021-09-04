Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyit Onbaşı ve Nene Hatun gemisinin petrol sızıntısı mesaisi sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizleme çalışmalarında Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi'nin müdahalesi devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı tehdidine karşı Nene Hatun Acil Müdahale gemisi ile birlikte Seyit Onbaşı Yakıt Toplama gemisi de Samandağ bölgesinde devriye, önlem ve müdahale çalışmalarına katıldı.
Nene Hatun Gemisi İskenderun körfez girişi ve bölgede kirlilik temizleme çalışmalarına devam ederken, Seyit Onbaşı Gemisi de Çevlik'ten Suriye sınırına kadar güney yönlü kontrol çalışmasını tamamladı.
Etiketler: Petrol Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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